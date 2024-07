Roma, apertura di Dovbyk: la situazione

Proseguono i contatti, che rimangono continui anche oggi, tra la Roma e Artem Dobvyk, attaccante del Girona. Il giocatore avrebbe aperto al possibile trasferimento in giallorosso.

Roma, Dobvyk apre ai giallorossi

Artem Dobvyk vuole la Roma: apertura forte da parte dell'attaccante che a parità di offerte preferirebbe i giallorossi rispetto all'Atletico Madrid. Nella giornata di oggi, gli agenti del giocatore sono stati a Roma per dialogare con il club.

La società sta cercando di capire che tipo di offerta presentare al Girona: si penserebbe ad una parte fissa alta, di circa 30/32 milioni, per poi inserire vari bonus, raggiungendo circa quota 34.

Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti continui per provare a convincere il giocatore. Sono ore decisive per capire la fattibilità effettiva dell'operazione, che rimane comunque complicata per la parola data dal Girona all'Atletico Madrid, e il sorpasso sui Colchoneros.