Juventus, riflessioni in corso per Di Maria. Rinnovo automatico per Cuadrado

Riflessioni in corso della Juventus per Angel Di Maria. La ricostruzione del rinnovo per Cuadrado

La Juventus continua a lavorare al mercato in entrata. Il club bianconero, ora, sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiare Angel Di Maria. La Juventus non ha accelerato per l'ormai ex giocatore del Paris Saint-Germain.

Juventus-Di Maria, riflessioni in corso

Nelle ultime ore la pista che porta ad Angel Di Maria si è un po' raffreddata. La Juventus, infatti, sta valutando se affondare o meno il colpo. L'argentino ha dichiarato di voler giocare un altro anno in Europa, ma il club bianconero non è convinto dalla formula e dalle motivazioni che avrebbe il giocatore, non sentendosi parte del progetto per una sola stagione. Inoltre, il club bianconero non potrebbe beneficiare del decreto crescita per tesserarlo per una sola stagione.

Su Angel Di Maria c'è l'interesse del Barcellona che si è inserito. In questo momento, il club bluagrana è più convinto e lo stesso Xavi, allenatore del Barcellona, ha già parlato con l'ex fantasista Real Madrid. Da capire, in questo caso, se i blaugrana potranno tesserarlo subito. In questo momento, quindi, la pista Di Maria per la Juventus è in stand-by, a differenza di Paul Pogba.

Capitolo Cuadrado

Per quanto riguarda Juan Cuadrado, è scattato il rinnovo automatico al raggiungimento di determinate presenze: il colombiano, quindi, resterà alla Juventus fino al 30 giugno 2023. Lo stesso calciatore, con un post sui social, ha spiegato che non ha rifiutato offerte provenienti dalla Juventus.