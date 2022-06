Di Maria sul futuro: "Un altro anno in Europa per il Mondiale. Sarei rimasto al PSG"

Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Tyc Sports. El Fideo, grande obiettivo di mercato della Juventus, ha ribadito ancora una volta le sue intenzioni per il futuro.

Di Maria: "Voglio fare un altro anno in Europa"

L'esterno argentino ha parlato così del possibile trasferimento in bianconero: "Al Momento non ho nulla in testa, l'ho detto l'altro giorno. Penso solo alla Nazionale, poi alle vacanze. Vediamo cosa succederà. L'importante è che la mia famiglia stia bene, sono passato per grandi club e loro mi sono sempre stati vicino. Voglio un posto in cui poter essere tutti felici. Tornare in Argentina? Adesso c'è il Mondiale, voglio fare un altro anno in Europa. Ovviamente poi vorrei tornare al Rosario Central in cui ho giocato poco, è una cosa a cui penso".

"Sarei rimasto al PSG"

Il fuoriclasse argentino è poi tornato sull'addio al PSG: "Sarei rimasto volentieri a Parigi, lo avevo già comunicato alla società. Mi ha fatto un po' male, soprattutto l'ultima partita. Non è facile ottenere l'affetto e la stima dei tifosi a Parigi, resteranno per sempre nel mio cuore. I fischi dopo l'eliminazione dalla Champions? Un momento difficile per tutti, non solo per Messi. Avevamo una squadra in grado di vincere. Sono sicuro che l'anno prossimo faranno tutti meglio".

Di Maria ha infine parlato del grande sogno Mondiale: "Si chiuderà qualcosa, l'ho detto molte volte. Per me sarà sicuramente l'ultimo. Ho ottenuto ciò che volevo ottenere. Mi manca un passettino, un sogno che voglio compiere. Ci sono comunque tanti giovani forti che cercano un posto, sarebbe molto egoista per me non lasciarglielo".