Di Francesco, beato tra le donne a Pescara nel giorno del rinnovo

"Ti prego parla col mio fidanzato al telefono, ha detto che se gli dici qualcosa mi sposa!". Di mano in mano, rapide e attente come da pagina 433 del manuale di solidarietà femminile, lo smartphone viaggia dalle retrovie alla rapidità della luce fino a raggiungere il momentaneo destinatario. "Sono Eusebio, sì sono io, aspetta, ti metto in vivavoce. Dunque, Bubu, la sposi?". "La sposooooo". E parte la standing ovation della saletta gremita dalle "Donne biancazzurre", il secondo club più antico tra quelli dei tifosi in gonnella guidato dalla presidentessa ciclone Nella Grossi.

Inizia così con un siparietto degno della simpatia del mister, la chiacchierata tra Eusebio Di Francesco e il club delle Donne Biancazzurre, le pescaresi che ricordano sempre con affetto l'allenatore che riportò il Pescara in serie B nella stagione 2009/2010. Beato tra le donne, almeno per questa volta; infatti erano tantissime le tifose pescaresi del club, ma anche romaniste in vacanza, insieme a mariti e figli che hanno approfittato per complimentarsi per la splendida stagione con i giallorossi e anche per il fresco e meritato rinnovo. Tanti selfie, sorrisi e la solita gentilezza e affabilità che rende Eusebio una persona meravigliosa prima che un grandissimo allenatore. E ora in alto i calici: un brindisi al futuro e ai sogni ancora da realizzare.

A cura di Federica Rogato