Arsenal, la probabile formazione contro il Real Madrid

Martin Ødegaard, Arsenal (Imago)

La probabile formazione dell’Arsenal per la partira col Real Madrid valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il netto 3-0 maturato all’andata all’Emirates Stadium sembra aver indirizzato la qualificazione in favore dei Gunners, ma un detto del calcio contemporaneo recita che “Noventa minuti en el Bernabéu son molto longo”.

Per questo motivo non bisogna dar per scontato il passaggio della squadra di Mikel Arteta, malgrado il triplo vantaggio firmato Declan Rice e Mikel Merino.

I dati statistici pronosticano meno di un decimo delle possibilità di ribaltone dei blancos, che tuttavia negli anni hanno più volte dimostrato di risorgere dalle ceneri proprio nei momenti in cui sembravano più spacciati.

In attesa del fischio d’inizio del signor François Letexier, fissato per le ore 21:00 di mercoledì 16 aprile, l’allenatore dell’Arsenal riflette sulla seguente probabile formazione per affrontare il Real Madrid.

La probabile formazione dell’Arsenal per la sfida al Real Madrid

“Squadra che vince non si cambia” sarebbe il caso di dire, viste le possibili scelte del coach spagnolo che intende confermare l’undici di partenza di otto giorni fa. Il modulo resta il 4-3-3 del quale il portiere Raya e la linea Timber, Saliba, Kiwior e Lewis-Kelly dovrebbero comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo prevista la presenza di Ødegaard, Partey e Rice, mattatore del match d’andata. Ancora al falso nueve Merino il compito di agire tra le ali Saka e Martinelli.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Kelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta

Bukayo Saka, Arsenal (Imago)

Dove vedere Real Madrid-Arsenal in TV e in streaming

Il match tra Real Madrid e Arsenal valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu.

L’incontro sarà visibile gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), oppure in alta definizione in esclusiva per gli abbonati Sky o NOW. Diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K. Live streaming su NOW e tramite app Sky Go.