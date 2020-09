Una pretendente per De Sciglio: è il Villarreal

Mentre in attacco la Juventus sfoglia la margherita, in attesa di capire quale sarà l'attaccante che affiancherà Dybala e Ronaldo, sul fronte uscite potrebbero esserci novità in difesa. Un giocatore che potrebbe partire è Mattia De Sciglio: per il laterale classe '92 si è fatto avanti il Villarreal.

Il club spagnolo, dopo l'infortunio del terzino sinistro Alberto Moreno, ha chiesto informazioni alla Juventus. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti, per capire la fattibilità dell'operazione.