Il Napoli ha incontrato l'agente di David Neres: la situazione

Il punto sulla trattativa per il trasferimento in azzurro di David Neres

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzarsi in vista della nuova stagione imminente. Per il reparto offensivo, il club campano ha messo le mani su David Neres, attaccante brasiliano di proprietà del Benfica.

Napoli, incontro con l'agente di Neres

Come previsto, oggi il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato Bertolucci, agente del brasiliano (che ieri aveva visto la Juventus per Galeno), e si è portato avanti sul contratto del giocatore prima di sferrare l'assalto al Benfica, che chiede non meno di 25 milioni di euro.