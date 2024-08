Nei giorni scorsi la Roma ha chiuso l'operazione per l'arrivo di Kevin Danso, difensore austriaco di proprietà del Lens. Il trasferimento ha però subìto un intoppo, dato che il giocatore non ha superato l'idoneità sportiva.

Danso non andrà alla Roma: il comunicato del Lens

Il classe 1998 ha quindi fatto altri controlli e la Roma si è tirata indietro, chiudendo così per Tiago Djalò. L'ufficialità del ritorno al Lens è stata data dallo stesso club, che ha dichiarato che il giocatore tornerà a Lens.

Questo il comunicato pubblicato dal club francese: "In seguito a trattative serrate con la Roma, dopo l'accordo totale raggiunto con il Racing, Kevin Danso non si unirà al club della lupa. La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questo trasferimento interrotto. Il club si interroga sulle ragioni di fondo del mancato via libera a questo movimento, per un giocatore attentamente monitorato che disputa stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi che internazionali. Il Lens mantiene la massima fiducia nel suo difensore, che avrà piacere di rivedere domani e che sarà sottoposto ad un protocollo adeguato prima di vestire nuovamente i colori oro e rosso".