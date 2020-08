Inter, avanti con Conte: confermati anche Marotta e Ausilio

18.35 – Oltre ad Antonio Conte, il club ha confermato anche Marotta e Ausilio. Dall’incontro è emersa una grande condivisione per il futuro, con la consapevolezza dell’attuale situazione: nessun colpo alla Lukaku, ma investimenti oculati e mirati. Una strategia condivisa da tutti, con ogni parte in causa allineata agli step di crescita da perseguire: dal colloquio non è emerso nessun “obbligo” a vincere, nel senso che gli obiettivi saranno commisurati al percorso di crescita e ai possibili investimenti sul mercato, che non faranno fare all’Inter il passo più lungo della gamba. Ovviamente la voglia di continuare a migliorare c'è. Un messaggio di unità dunque, con Zhang che è riuscito a trovare il giusto compromesso tra tutte le parti in causa.

18.30 - Avanti con Conte. L'Inter e l'allenatore proseguiranno insieme. Ecco il comunicato "L'incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto".

18.15 - Terminato l'incontro tra Conte e Zhang. L'allenatore ha lasciato la villa, il presidente si è visto al telefono nel cortile. Ecco la foto

17.00 - All'incontro è anche presente l'avvocato Cappellini, che si occupa dei contratti. La notizia è di Matteo Barzaghi per Sky Sport 24

15.22 - E' iniziato l'incontro tra tutte le parti in causa che si sta svolgendo in una villa fuori Milano.

14.36 - Il vertice tra le parti è in programma fuori Milano, in una località ancora segreta. All'incontro, inizialmente un faccia a faccia tra Zhang e Antonio Conte, successivamente protrebbero unirsi anche gli altri dirigenti.

10.22 - Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, è arrivato presso la sede del club (foto in basso).

10.50 - Dopo appena mezzora, Marotta ha lasciato la sede dell'Inter. Qualche minuto più tardi, vi ha fatto invece ingresso Ausilio.

12.45 - Dopo quasi due ore, anche Ausilio ha lasciato la sede dei nerazzurri.

Conte o non Conte: è questo il dilemma. In casa Inter, quella di martedì 25 agosto non sarà una giornata come le altre. Dopo aver conquistato il secondo posto in campionato e la finale di Europa League, i nerazzurri sono infatti al lavoro per programmare la prossima stagione. A partire dall'allenatore.

Non è affatto scontata, infatti, la permanenza di Antonio Conte in panchina, con Max Allegri che sarebbe eventualmente pronto a sostituire l'ex ct della Nazionale. In tal senso, sarà fondamentale l'incontro di oggi tra l'ex capitano della Juventus e Steven Zhang, presidente dell'Inter, che esporrà all'allenatore il progetto dei nerazzurri in vista della prossima stagione.