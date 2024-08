Il retroscena: tentato lo scambio Chiesa-Sterling. I dettagli

L'asse Chelsea-Juventus si è riacceso, dopo un tentativo di scambio tra Federico Chiesa e Raheem Sterling, intavolato dalle due società, ma non andato a buon fine. Nonostante questo, i Blues potrebbero tornare su Chiesa in separata sede, ma tutto dipenderà dalla cessione dell'inglese.

Chelsea e Juventus in trattativa su Chiesa e Sterling: la situazione

Nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto, Juventus e Chelsea hanno parlato di uno scambio che coinvolgerebbe Federico Chiesa e Raheem Sterling. Entrambi i club hanno esplorato la fattibilità dell'operazione, ma l'affare si è subito bloccato a causa di divergenze sulle valutazioni dei giocatori e sugli ingaggi (oltre al discorso legato ai cartellini, Sterling guadagna infatti praticamente il doppio di Chiesa).

Le valutazioni economiche delle due società e le richieste salariali dei giocatori rappresentano i principali ostacoli. Tuttavia, il Chelsea potrebbe tornare a puntare su Chiesa, ma solo se riuscirà prima a trovare una soluzione per Sterling, che potrebbe lasciare il club, sia in direzione Juventus che verso un'altra destinazione.

Il futuro di Federico Chiesa, quindi, resta ancora dubbio. Se i Blues riusciranno a sbloccare la situazione di Sterling, l'interesse per l'ala italiana potrebbe concretizzarsi in un trasferimento separato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'operazione prenderà forma.