In queste ore circolano dichiarazioni attribuite al vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, in merito al possibile trasferimento di Federico Chiesa in Turchia.





"È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell'ambito della comunicazione trasparente che abbiamo Fatto finora, vorrei precisare che lo stipendio del giocatore è di 9 milioni di euro e che il suo club prevede una quota di trasferimento di 15 milioni di euro. Attualmente sono coinvolti 7 club. Abbiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non sono molto razionale e non sembra possibile soddisfarli. Pertanto, da oggi Chiesa non è nell'agenda del Beşiktas", avrebbe dichiarato Yücel facendo intuire come ci sia stata una trattativa tra il club turco e l'entourage del giocatore.

L'agente di Chiesa spiega la situazione con il Besiktas

Fali Ramadani, agente di Chiesa e adesso a Bergamo per le firme di Pubill con l'Atalanta, ha spiegato la situazione ai nostri microfoni.

"Non conosco la persona in questione - ha rivelato l'agente - e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa".