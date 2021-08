Chelsea, Lukaku in partenza da Milano - FOTO

Romelu Lukaku saluta definitivamente Milano. L'attaccante belga è in partenza e nel suo futuro c'è Londra, dove ad aspettarlo c'è il Chelsea. L'operazione era ormai chiusa e l'ex nerazzurro doveva solamente svolgere le visite mediche di rito.

Ora è pronto a salutare definitivamente l'Inter. In due anni con i nerazzurri è riuscito a riportare i milanesi a vincere lo scudetto, interrompendo un dominio della Juventus che durava da 9 anni. Adesso la partenza da Milano e ad attenderlo c'è Londra, dove vuole convincere anche i tifosi del Chelsea delle sue qualità.

All'ora di pranzo aveva svolto le visite mediche con il Chelsea per Romelu Lukaku. L'attaccante belga, accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, ha svolto i test di rito presso la Clinica Columbus di Milano.

L'ultimo atto a Milano prima del saluto definitivo all'Inter, direzione Londra. Lì lo attendono i blues dove tornerà a distanza di otto anni dall'ultima volta. Era il 2013 quando Lukaku venne ceduto dal Chelsea all'Everton per 28 milioni di sterline. Ora tornerà a Stamford Bridge, ma dopo essere stato pagato 115 milioni di euro.

L'operazione

Il punto d'incontro tra Chelsea e Inter per Lukaku è arrivato dopo giorni di trattative. La chiave per sbloccare il tutto è stata un'offerta solo cash, senza l'inserimento di contropartite tecniche che non erano gradite all'Inter.

I nerazzurri sono già a lavoro per trovare l'erede di Lukaku e proseguono le trattative su più tavoli, con Dzeko in pole position.