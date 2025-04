Palladino: “Dedichiamo questa vittoria a Kean. Vogliamo riportare la Fiorentina più in alto possibile”

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, dopo il successo in campionato nella sfida contro il Cagliari

La Fiorentina di Raffaele Palladino conquista 3 punti importanti contro il Cagliari nella corsa all’Europa. I viola, salgono infatti a quota 56 punti in Serie A, all’ottavo posto in classifica.

A segno nella sfida dell’Unipol Domus Roberto Piccoli che ha aperto le marcature dopo meno di dieci minuti per i rossoblù. Hanno risposto, poi, Gosens e Beltran rispettivamente al minuto 36 e al minuto 48. Indirizzando il risultato verso la Fiorentina.

Raffaele Palladino, al termine dei 90 minuti, ha preso parte alla consueta intervista post gara, ripercorrendo quella che è stata la prestazione dei suoi uomini.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Fiorentina, le parole di Palladino

L’allenatore dei toscani ha iniziato così analizzando la gara dei suoi: “Una settimana molto particolare“ – spiega Palladino -: “non era facile ribaltare una partita così difficile. Si sono viste grinta e mentalità, non ci sono stati alibi: dedichiamo questa vittoria Kean e ai nostri tifosi. Per noi Moise è importante, ma questa Fiorentina sa anche adattarsi. Ci siamo trovati bene anche con chi lo ha sostituito. E il Cagliari non era un avversario facile“.

Ha poi continuato parlando della corsa all’Europa: “Nessun rammarico per i punti lasciati per strada, ma pensiamo all’ultimo mese: vogliamo portare la Fiorentina il più in alto possibile“.

Infine, ha concluso: “Godiamoci questo momento: stiamo bene. È una partita che dá un segnale forte: non per il campionato ma per noi stessi. Ora dobbiamo giocare sempre con questa mentalità: tante difficoltà, ma questa squadra ha dimostrato di avere un grande carattere“.