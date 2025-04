Torino, Dembélé: “Vanoli ha sempre creduto in me”

Le parole di Ali Dembélé, giovane 2004 del Torino, che ha segnato il primo gol in Serie A contro l’Udinese

Il Torino di Paolo Vanoli può festeggiare: la sfida contro l‘Udinese valida per la 33esima giornata di Serie A ha visto i granata imporsi sui bianconeri con il risultato di 2-0. E salire, poi, a quota 43 punti in classifica.

A segno nella sfida dell’Olimpico di Torino Che Adams, che ha raggiunto i 10 gol stagionali, e Ali Dembélé, al suo primo gol in Serie A.

Il giovane classe 2004 ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano proprio oggi contro l’Udinese, e ha trovato anche la prima marcatura dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo.

Di seguito, le sue parole dopo il primo gol in Serie A.

Torino, le parole di Ali Dembélé dopo l’Udinese

Il piccolo granata ha iniziato così: “Una giornata che forse è la mia più bella a Torino, sono molto contento del primo gol, ringrazio la squadra e lo staff. Sono contento per Perciun anche, tutti e due veniamo dalla Primavera, abbiamo fatto tanto per arrivare qui, sono felice ovviamente anche per lui.

Ha poi continuato: “A Venezia ero un giocatore diverso da oggi, dal primo giorno lì ho avuto un grande rapporto col mister, mi ha fatto crescere tanto come giocatore e come uomo. Vanoli mi ha difeso e ha sempre creduto in me e anche oggi era contento. A Firenze ho ricevuto tanti messaggi, tutti positivi, lo stesso è accaduto oggi. A chi mi ispiro? A Rudiger”.

