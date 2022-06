La Lazio resta in pole per Carnesecchi: la situazione

La Lazio resta in vantaggio per Marco Carnesecchi. Il portiere di proprietà dell'Atalanta è uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità di Strakosha, nonostante l'infortunio che lo ha costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale Under 21.

Carnesecchi, infatti, si è infortunato alla spalla. Inizialmente per il portiere sembrava inevitabile un'operazione, che invece con ogni probabilità non sarà necessaria. La Lazio, che dopo l'infortunio si era presa del tempo per ragionare sulle opzioni, non molla la presa: la settimana prossima la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

La stagione di Carnesecchi

Il portiere azzurro è stato tra i protagonisti assoluti della promozione della Cremonese, dove si era trasferito in prestito dall'Atalanta nel 2021. Le presenze a fine campionato sono state 36, i gol subiti 38. In 9 occasioni ha tenuto la rete inviolata.

Il suo talento non è rimasto inosservato in Serie A e in Nazionale, dove oggi è protagonista con la maglia dell'Under 21. Per Nicolato è un imprescindibile e nelle ultime uscite ha vestito anche la fascia da capitano.