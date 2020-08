Verona, scelto il sostituto di Rrahmani: domani visite mediche per Cetin

Il Verona ha scelto il sostituto di Rrahmani: sarà Martin Cetin, difensore centrale classe '97 in arrivo dalla Roma. Il club gialloblù trattava il giocatore turco già da tempo. Le parti hanno trovato un accordo e domani Cetin svolgerà le visite mediche.

L'affare si è chiuso sulla base del prestito con diritto di risatto e controriscatto in favore della Roma, che potrà quindi riottenere la proprietà intera del cartellino del giocatore (sei presenze in Serie A quest'anno), pagando al Verona una cifra concordata.

Il difensore turco non è stato inserito nella lista UEFA dalla Roma e dunque non sarà impegnato nel prossima sfida con il Siviglia in programma giovedì alle ore 18:55. Cetin raccoglierà l'eredità lasciata da Rrahmani, che dalla prossima stagione sarà un giocatore del Napoli. Il centrale kosovaro classe '94 ha collezionato 36 presenze in A quest'anno.