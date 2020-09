Verona, accordo per Benassi dalla Fiorentina. Vicino anche Amione

Dopo l’arrivo di Ivan Ilic dal Manchester City, il Verona è pronto a chiudere un’altra trattativa: c’è infatti l’accordo con la Fiorentina per Marco Benassi.

22 gare, 3 gol e 1 assist nella scorsa stagione con i viola, Benassi è quindi vicino a vestire gialloblù. Una volta definita la sua cessione in prestito, la Fiorentina chiuderà anche per il ritorno di Borja Valero (QUI i dettagli dell’accordo).

Vicino anche Bruno Amione

Oltre a Benassi, in dirittura d’arrivo anche la trattativa per Bruno Amione dal Belgrano: si completerà il tutto una volta che avrà preso il passaporto comunitario. Difensore centrale, valutato 1,7 milioni di euro, i documenti sono in arrivo ma vanno capite le tempistiche per chiudere definitivamente.