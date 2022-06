Torino, prosegue la trattativa per Solet. Impostata l'operazione Luis Henrique

Continua la trattativa tra Salisburgo e Torino per Solet. Impostata l'operazione Luis Henrique con il Marsiglia: serve l'affondo decisivo per chiudere

Il Torino continua a lavorare sul mercato su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric per la prossima stagione. L'agente di Solet, dopo l'accordo raggiunto negli scorsi giorni, è arrivato a Salisburgo in serata per trattare con il Red Bull Salisburgo l’arrivo del difensore in granata: la trattativa prosegue.

Sul fronte Luis Henrique, invece, serve un ultimo passo. Il Torino sta effettuando delle valutazioni dopo aver impostato tutto con il Marsiglia, grazie anche a un incontro avvenuto a Milano tra Vagnati e i dirigenti dei francesi Longoria e Ribalta. Se i granata decideranno di affondare potranno trovare l’accordo col calciatore e arrivare così alla fumata bianca definitiva.

Torino, non si molla la pista Mandragora

Il Torino non molla neanche la pista Mandragora: la Fiorentina nelle scorse ore ha bloccato il giocatore e si sente abbastanza tranquilla ma i granata mantengono comunque vivi i contatti con l'entourage e con la Juventus.

Torino, pista Dragowski per la porta

Inoltre, il Torino dopo aver bloccato Gabriel nelle scorse settimane, sta valutando anche altri nomi, tra cui quello di Dragowski della Fiorentina, che è seguito da tempo dall'Espanyol, con il Reims sullo sfondo (qui i dettagli).