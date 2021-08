Torino, si avvicina Brekalo del Wolfsburg

Dopo le parole di Juric pre e post gara contro la Fiorentina, il Torino è vicino anche a Brekalo del Wolsburg.

L'esterno croato era finito nel mirino della Lazio, ma il club granata nella giornata di oggi si è avvicinato alla richiesta dei tedeschi e domani conta di chiudere l'accordo.

I numeri di Brekalo

Al Wolfsburg dal 2016, il classe 1998 ha collezionato 105 presenze e 16 gol: nel mezzo il prestito allo Stoccarda dopo gli inizi in patria, alla Dinamo Zagabria.

A proprio agio sulla corsia mancina, Brekalo piace per la sua duttilità: all'occorrenza, l'out di destra diventa il suo raggio d'azione per un giocatore che, nonostante la giovane età, vanta già diverse presenze anche nella nazionale croata.

Praet e Zima

Torino attivo in entrata. Dopo l'arrivo di Praet nella giornata di ieri, l'ex Sampdoria ha firmato il contratto con il club granata. Nelle scorso ore poi è arrivato in Italia anche il difensore David Zima, classe 2000 dallo Slavia Praga che si è già sottoposto alle visite mediche in serata e domani firmerà il contratto. Granata attivi anche per riportare Sofyan Amrabat alla corte di Juric, ma per l'arrivo del centrocampista della Fiorentina c'è bisogno di concretizzare un'operazione in uscita.