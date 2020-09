Torino, nuova offerta al Lione per Andersen

Attaccanti ma non solo, il Torino continua a lavorare anche per un nuovo rinforzo in difesa. Nel mirino c’è sempre Joachim Andersen, centrale classe 1996 ex Sampdoria oggi al Lione, società che in questo calciomercato ha già fatto affari con le italiane acquistando Paquetà dal Milan (cifre e dettagli dell’operazione).

Prestito secco o con diritto

Dopo il pressing dei giorni scorsi , il Torino ha presentato una nuova offerta al Lione per avere il difensore in prestito con diritto di riscatto, ma il club francese chiede 25 milioni. Una cifra decisamente alta, che alla fine potrebbe spingere il club granata a provare a portare avanti l’operazione solo in prestito secco.