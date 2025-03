Milan-Como e quel destino incrociato solo sfiorato per Fabregas…

Cesc Fabregas al Milan? Il curioso retroscena dell’allenatore del Como che sabato affronterà quella che poteva essere la sua ex squadra.

In vista dell’incontro tra Milan e Como, c’è un retroscena riguardante un possibile doppio ex: si tratta di Cesc Fabregas, attuale allenatore dei lagunari che è stato vicino a un trasferimento in rossonero nel 2016.

All’epoca Fabregas militava nel Chelsea e, durante la conferenza stampa di presentazione con il Como, ha rivelato di aver avuto contatti con il club Milan: “Ho parlato con loro nel 2016, avevo 29 anni ed ero nel pieno delle mie forze”.

Tuttavia, ha scelto di rimanere a Londra per dimostrare ad Antonio Conte di poter giocare e vincere nel suo sistema, confidando nelle proprie capacità: “Volevo dimostrare a Conte che potevo giocare e vincere anche nel suo sistema. Mi sono sempre trovato bene nelle squadre in cui militavo”.

Una vera e propria trattativa in piedi, con le parti in contatto tra di loro, ma che non è andata a buon fine.

La trattativa nel 2016

Come vi avevamo raccontato su gianlucadimarzio.com (clicca qui per leggere) il 31 agosto 2016, il Milan era alla ricerca di un centrocampista di esperienza e aveva avviato contatti con Fabregas. Tuttavia, l’elevato ingaggio del giocatore, pari a 8 milioni netti, rappresentava un ostacolo significativo per la conclusione dell’affare.

Nonostante l’interesse del Milan e i contatti avviati, Fabregas ha preferito rimanere al Chelsea per dimostrare il suo valore sotto la guida di Conte, rinunciando così all’opportunità di vestire la maglia rossonera. Oggi, a distanza di anni, il destino lo ha portato in Italia, dove guida il Como, prossimo avversario del Milan.