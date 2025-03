Al via il Mondiale di Formula 1 2025: che squadre tifano i piloti?

Con le prove libere di questa notte, la Formula 1 inaugura la stagione 2025: che squadre tifano i piloti del paddock.

La Formula 1 inaugura la stagione 2025: a Melbourne si sono svolte le prime sessioni di prove libere, con i tifosi della Ferrari che possono già iniziare a sognare con il primo posto di Charles Leclerc nella prima sessione.

Ancora tutto da decidere per la prima gara dell’anno, che si svolgerà ad Albert Park domenica 16 marzo alle ore 05:00.

Con la coppia formata dal pilota monegasco e il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton, i tifosi della Rossa sognano il mondiale, attualmente in mano a Max Verstappen.

I piloti del paddock sono anche dei tifosi: tante squadre inglesi, passando per l’Argentina, la Spagna, e anche l’Italia.

Che squadre tifano i piloti di Formula 1?

Tra i più sfegatati figura sicuramente Carlos Sainz: l’ex pilota della Ferrari, attualmente alla Williams, è un grande tifoso del Real Madrid. Lo spagnolo è un grande appassionato di calcio, tanto da essere stato presente al Bernabeu più volte negli ultimi anni. Anche Fernando Alonso sostiene i Blancos: il pilota dell’Aston Martin è anche socio onorario del club.

Pierre Gasly, pilota dell’Alpine, è tifoso del Paris Saint-Germain, mentre Charles Leclerc è sostenitore del Monaco. Il pilota della Ferrari ha rivelato sul suo canale YouTube che ama seguire le partite della squadra della sua città. C’è spazio anche per l’Argentina: Franco Colapinto, compagno di scuderia di Gasly, tifa Boca Juniors.

In griglia sono moltissimi i piloti inglesi. Lando Norris, pilota della McLaren, è tifoso del Bristol City, squadra della città dove è cresciuto. In casa Ferrari, Lewis Hamilton è tifoso dell’Arsenal, mentre George Russell, della Mercedes, è tifoso del Wolverhampton, ereditando la passione e la fede calcistica da suo papà.

A first Grand Prix win for @GeorgeRussell63! Huge congratulations, George. Here’s to many more. 🏎️🐺 pic.twitter.com/gvcPRW7n1x — Wolves (@Wolves) November 13, 2022

Il Campione del Mondo in carica Max Verstappen è un sostenitore del PSV. In un’intervista ha dichiarato: “Accetterei di non vincere pur di veder vincere la Champions League al PSV”. C’è anche spazio per la Serie A: Nico Hulkenberg, pilota della Sauber, è sostenitore dell’Inter, mentre Lance Stroll è tifoso del Milan.

C’è anche il Bologna: Andrea Kimi Antonelli, esordiente classe 2006 e pilota della Mercedes, è tifoso dei rossoblù. Yuki Tsunoda, pilota della Racing Bull, non è un vero sostenitore, ma è stato all’Allianz Stadium a vedere la Juventus.