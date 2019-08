Intrigo tra Roma e Sampdoria: i due club hanno infatti raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Gregoire Defrel in prestito con obbligo di riscatto in blucerchiato. Sembrava tutto fatto, con Di Francesco pronto a riabbracciare il suo ex attaccante. Ma il Sassuolo non molla la presa ed è pronta a rilanciare per riportare Defrel in neroverde. Si apre dunque un duello di mercato tra le due società per l'attaccante francese, che aspetta di conoscere il proprio futuro.