Sampdoria, è fatta per Andrea Conti dal Milan

Andrea Conti sarà un calciatore della Sampdoria. I blucerchiati hanno chiuso per l'esterno di proprietà del Milan.

Per l'ex Atalanta e Parma al momento è stato trovato un accordo per un prestito di sei mesi, fino a giugno. Ci saranno però degli aggiornamenti in settimana. Gli agenti, infatti, si incontreranno con la società per capire se ci sono le condizioni per trovare un intesa per un periodo più lungo visto che il suo contratto con il Milan scadrà il 30 giugno e potrebbe arrivare a parametro zero.

Qualche settimana fa si era interssato anche l'Empoli, che non ha proseguito la trattativa perchè bloccato dal mercato in uscita. Conti è già stato allenato da D'Aversa in due occasioni: nella stagione 2014/15 alla Virtus Lanciano e l'anno scorso al Parma. A gennaio 2021 lo stesso D’Aversa era andato a Milano per convincerlo ad andare a in Emilia-Romagna: a distanza di un anno esatto ecco un'altra operazione di mercato insieme.

I numeri di Andrea Conti in stagione

Il terzino rossonero ha giocato la sua prima partita stagionale domenica contro la Roma: per lui dodici minuti in campo contro i giallorossi.