Roma, Shomurodov atteso domattina nella Capitale

Eldor Shomurodov sarà un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante uzbeko arriverà domenica nella Capitale.

Una volta arrivato in Italia svolgerà le visite mediche con il club giallorosso, ultimo passo prima di firmare il contratto che lo legherà alla società della famiglia Friedkin.

Le cifre dell’accordo

La Roma accontenta così José Mourinho, che aveva indicato il classe ’95 come obiettivo numero uno per rinforzare il suo pacchetto offensivo già composto da Edin Dzeko e Borja Mayoral.

Il club giallorosso verserà nelle casse del Genoa 17,5 milioni di base fissa più 2,5 di bonus, con la società di Preziosi che manterrà il 10% sulla futura rivendita del calciatore, che si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto.

I numeri di Shomurodov

Shomurodov, arrivato in Serie A nella scorsa stagione dopo le tre stagioni e mezzo al Rostov in Russia, ha chiuso il suo campionato realizzando 8 gol e 1 assist in 31 presenze.