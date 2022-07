Giornata di incontri in casa Roma, club con cui rinnova il proprio contratto Gianluca Mancini, per lui la nuova scadenza è fissata nel 2027. Con l'agente Riso si è anche parlato del rinnovo di Cristante (con cui manca ancora l'accordo), ma anche di Davide Frattesi, grande obiettivo per il centrocampo giallorosso. Con l'arrivo di Tiago Pinto a Milano si potrà probabilmente continuare a parlare in un nuovo incontro.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO