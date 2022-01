La Roma mette fretta all’Arsenal per Maitland Niles

Non si sblocca la situazione per l'arrivo di Maitland-Niles alla Roma. I giallorossi e il giocatore hanno l'accordo, ma manca quello tra le società. Tiago Pinto è al lavoro con i Gunners per riuscire a sbloccare l'affare.

Roma, ultimatum all'Arsenal per Maitland-Niles

L'offerta della Roma rimane sempre la stessa, ovvero un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai dieci milioni di euro. L'Arsenal tentenna e continua a non dare risposte definitive. I giallorossi però hanno fretta di chiudere.

Per questo motivo la Roma ha dato un ultimatum ai Gunners. I giallorossi vogliono una risposta entro le prossime 72 ore. Entro questo termine quindi la trattativa potrebbe sbloccarsi o arenarsi.

L'affare interessa anche ad altri. In particolare al Cagliari, perché in caso di arrivo di Maitland-Niles in giallorosso allora potrebbe andare in Sardegna Calafiori.

Nei prossimi giorni si saprà di più. La Roma vuole regalare una freccia per la corsia esterno a Mourinho. L'ultima parola spetta all'Arsenal.