Roma, ecco Kumbulla: arrivo e visite mediche | FOTO e VIDEO

Marash Kumbulla è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'accordo trovato nelle scorse ore, il difensore centrale è infatti sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. Il classe 2000 arriverà dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 30 milioni di euro (QUI tutti i dettagli dell'accordo).

Dopo lo sbarco a Fiumicino, Kumbulla è anche arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. Foto con i tifosi presenti e pollici in sù. Presto, quindi, ci sarà anche la firma sul suo nuovo contratto di 5 anni (fino al 2025) con ingaggio base da 1,5 milioni a stagione più importanti bonus. In attesa di sbloccare la trattativa Milik, la Roma accoglie Kumbulla.

