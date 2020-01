Roma e Inter al lavoro per lo scambio Politano-Spinazzola

L'infortunio di Nicolò Zaniolo ha cambiato alcuni piani di mercato della Roma che ha iniziato a valutare le alternative per un rinforzo sugli esterni.

E il club giallorosso in 24 ore ha impostato con l'Inter lo scambio Politano-Spinazzola, un'operazione di cui si è iniziato a parlare oggi e che domani potrebbe chiudersi.

L'operazione è imbastita e favorita anche dal fatto che i giocatori hanno gli stessi agenti (Pennacchi e Lippi).

Per Politano dunque si tratterebbe di un ritorno, essendo cresciuto nel settore giovanile della Roma e avendo vinto con i giallorossi uno scudetto Primavera.

La Roma (che aveva valutato anche Suso e Shaqiri) con l'Inter sta dunque ragionando sulle formule e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per limare le cifre (le valutazioni dei giocatori sono simili) e per avviarsi ad una possibile chiusura di questa operazione nata oggi per riportare Politano a Roma e Spinazzola in nerazzurro.