Roma, bloccati Celik del Lille e Solbakken del Bodo/Glimt. In caso di addio di Zaniolo c'è Berardi

Dopo aver trovato l'accordo per Nemanja Matic, la Roma continua a muoversi in entrata.

Roma, bloccati Celik e Solbakken

La società giallorossa ha bloccato il terzino destro del Lille, Mehmet Zeki Celik. E' stato trovato l'accordo con il giocatore sui 2 milioni, ma c’è ancora distanza con il club francese. La richiesta è di 9 milioni, mentre la proposta dei giallorossi arriva a 6. Tiago Pinto conta di chiudere a 7-7,5 milioni.





Non solo rinforzi sugli esterni di difesa, ma anche in attacco. La Roma ha bloccato anche Solbakken del Bodo/Glimt. Trovato l'accordo con il classe 1998 che ha il contratto in scadenza a dicembre con i norvegesi. La volontà del club giallorosso è quella di chiudere con lui e poi provare ad anticipare il suo arrivo. Inoltre, in caso di addio di Zaniolo, la Roma avrebbe individuato in Berardi il suo possibile sostituto.

Chi è Solbakken

Nato a Melhus (Norvegia) il 7 settembre 1998, Solbakken è un attaccante esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Rosenborg, gioca nel Bodo-Glimt dal gennaio 2020. In un anno, Solbakken ha preso parte a 72 partite ufficiali, segnando 17 gol (di cui tre alla Roma, tra andata e ritorno nei gironi di Conference League dello scorso autunno) e fornendo 18 assist ai propri compagni. L'attaccante norvegese è anche finito nel giro della nazionale, dove ha esordito lo scorso novembre. A gennaio, era finito nel mirino dell'Hellas Verona.