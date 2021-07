Arsenal, Xhaka verso il rinnovo: Roma pessimista

Granit Xhaka è sempre più lontano dalla Roma. Il centrocampista svizzero era una priorità per José Mourinho, ma nonostante l'accordo con il giocatore la trattativa tra i giallorossi e l'Arsenal non ha mai trovato un punto d'incontro.

Per questo motivo i Gunners hanno fatto un'offerta a Xhaka per rinnovare il contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2023. Confermate le indiscrezioni inglesi che vedono anche un'offerta economica superiore da parte dell'Arsenal rispetto a quella avanzata dalla Roma per l'ingaggio del giocatore.

Rinnovo nelle prossime ore?

Xhaka ha aspettato la Roma a lungo, ma i giallorossi non hanno aumentato l'offerta per l'Arsenal e lo svizzero adesso pensa seriamente a prolungare il contratto con il club inglese che gli ha proposto un rinnovo quadriennale fino al 2025. Il giocatore a gennaio aveva raggiunto l'accordo con l'Hertha Berlino, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Ora Xhaka non vorrebbe più aspettare e dovrebbe rinnovare già nelle prossime ore.

La Roma, quindi, è abbastanza pessimista e il passaggio in giallorosso sembra sfumato quasi del tutto. Per il centrocampo di Mourinho, quindi, bisognerà trovare un altro rinforzo.