Andrea Cambiaso, Juventus (Imago)

Gli ultimi aggiornamenti dallo Juventus Training Center sulle condizioni di Andrea Cambiaso e di Douglas Luiz

Dopo il successo per 1-0 maturato sabato in casa contro il Genoa, nella mattinata di martedì 1° aprile la squadra bianconera si è allenata.

Le notizie più rilevanti riguardano due calciatori che negli ultimi giorni si sono allenati separatamente rispetto al gruppo squadra.

Si tratta di Andrea Cambiaso e Douglas Luiz che hanno svolto ancora una volta una seduta di lavoro personalizzato allo Juventus Training Center.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se i due saranno a disposizione di Igor Tudor nella trasferta di Roma.

Juventus, le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz

La squadra bianconera sta preparando il big match contro la Roma di Ranieri, in programma allo stadio Olimpico domenica 6 aprile alle ore 20:45. In base a quanto raccolto dall’allenamento di martedì della Juventus, risulta ancora in dubbio la presenza di Cambiaso e Douglas Luiz.

Entrambi indisponibili al debutto di Igor Tudor contro il Genoa, sia l’esterno italiano sia il centrocampista brasiliano hanno proseguito il proprio programma personalizzato. Saranno, dunque, decisive le sessioni di lavoro dei prossimi giorni per chiarire se a tutti gli effetti i due torneranno a tutti gli effetti a disposizione del nuovo allenatore.

Douglas Luiz, Juventus (Imago)

Classifica e calendario della Juventus

È iniziata la fase clou della corsa al 4° posto che garantirà l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Dopo il successo col Genoa targato Kenan Yildiz, i bianconeri si sono attestati in quinta posizione a 55 punti, una distanza di lunghezza sotto al Bologna (56) e tre sopra alla Roma (52).

Come detto, il prossimo impegno prevede proprio lo scontro diretto coi giallorossi, dopodiché il calendario della Juventus presenterà in ordine: Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia.