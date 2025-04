Le ultime in casa Milan sulla scelta del nuovo ds

Ci siamo. Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan.

In queste ore, infatti, l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani è volato in direzione Londra per incontrare l’ex dirigente di Juventus e Tottenham.

Il prescelto per ricoprire questo ruolo è lui ma manca ancora l’accordo definitivo e finale, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. La sensazione è che siamo alle battute finali della trattativa.

Un primo passo decisivo per iniziare la programmazione in vista del Milan che verrà.