L’allenatore spagnolo rivela le condizioni del suo calciatore: l’attaccante norvegese starà fuori per più di un mese.

Guardiola lo conferma. L’infortunio di Erling Haaland è serio e l’attaccante norvegese salterà le ultime partite di Premier League.

L’allenatore spagnolo perde un tassello importante nella rincorsa alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Una perdita importante, ma non solo per Citizens. L’infortunio di Haaland, infatti, è un discorso che riguarda direttamente anche l’Italia di Luciano Spalletti.

Il prossimo 6 di giugno, infatti, gli azzurri giocheranno il primo match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 proprio contro la Norvegia, nazionale di cui Haaland è il punto fermo con 40 gol in 41 partite.

Guardiola: “Speriamo ci sia per il Mondiale per Club”

L’allenatore del Manchester City ha commentato l’infortunio del suo centravanti: “I dottori mi hanno detto che Erling Haaland starà fuori dalle cinque alle sette settimane”. Uno stop che rischia di compromettere la “missione” qualificazione alla prossima Champions League per i Citizens.

Guardiola, però, nutre ancora speranze per l’estate: “Speriamo che ci sia per il Mondiale per Club”. La nuova competizione per club della FIFA, infatti, è l’ultimo trofeo, dopo l’FA Cup, in cui il Manchester City può sperare di alzare un trofeo in una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.