Napoli, obiettivo in difesa: è Gabriel Magalhaes del Lille

Il Napoli vuole un centrale difensivo: occhi su Gabriel Magalhaes del Lille, classe '97 brasiliano.

Contratto in scadenza nel 2023, quest'anno ha giocato 24 partite segnando un gol in Ligue 1. Gli azzurri sono disposti a investire fino a 25 milioni, proponendo al giocatore due milioni netti. Gabriel chiede un piccolo sforzo in più (due milioni e mezzo). Infine, poterlo tesserare, il Napoli dovrebbe liberare un posto da extracomunitario. Ma il profilo piace, e De Laurentiis è pronto a regalare a Gattuso un bel colpo in difesa.

C'è un retroscena però: il nome di Gabriel è legato ad Ancelotti, ex allenatore del Napoli. Il difensore aveva già svolto le visite mediche con l'Everton a febbraio, prima dell'arrivo del Covid-19. Era stato già raggiunto un accordo col Lille, ma gli inglesi si sono tirati indietro.

Rinnovi: da Zielinski a Mario Rui

Il tema rinnovi è centrale in casa Napoli. In programma ci sono quelli di Zielinski (in scadenza nel 2021) e Mario Rui (2022). Passi avanti anche per il prolungamento di contratto di Maksimovic (2021), nuovi contatti tra le parti, ormai vicinissimi.