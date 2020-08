Ceduto Rodriguez al Torino, il Milan pensa ora al vice di Theo Hernandez. I rossoneri puntano su Matias Vina, già cercato lo scorso inverno prorpio al posto di Rodriguez. L'alternativa all'uruguaiano classe '97 del Palmeiras è Iago, brasiliano anche lui classe '97 ma in forza all'Augsburg.

Giorni decisivi per Ibrahimovic

Sempre in attesa è poi il Milan per Ibrahimovic. I contatti tra le parti sono continui e filtra ottimismo per lo svedese di sicuro è considerato fondamentale per il progetto.