Lione, Fonseca in lacrime dopo il gol: cos’è successo

L’allenatore del Lione Paulo Fonseca è scoppiato in lacrime dopo il gol segnato dai biancorossi

L’ultimo periodo di Paulo Fonseca è tutt’altro che lineare. L’allenatore del Lione ha ricevuto una squalifica di nove mesi dopo essere andato testa a testa con l’arbitro in Ligue 1. Nel match contro il Brest, infatti, il portoghese ha protestato in maniera troppo veemente dopo l’espulsione in seguito a un controllo VAR.

Fonseca, tuttavia, questa sera era in panchina in occasione del match di Europa League tra Steaua Bucarest e il suo Lione. Prima della partita, l‘allenatore ha dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione aggressiva, e di non aver toccato l’arbitro. Il Lione di Fonseca ha poi vinto la gara di andata degli ottavi di finale con il risultato di 3-1, grazie alle reti di Tagliafico e Fofana, autore di una doppietta.

A fine partita, l’allenatore ex Milan non è riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere dopo l’abbraccio con i suoi giocatori: una fotografia che racconta le tante emozioni di questo momento per il portoghese.