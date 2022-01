Milan, l'infortunio di Tomori e gli sviluppi sul mercato

I gol di Giroud, Leao e Saelemaekers hanno permesso al Milan di battere il Genoa di Shevchenko in Coppa Italia, ma la brutta notizia arriva da Tomori.

Il difensore centrale ha avuto un risentimento al ginocchio sinistro che verrà valutato nelle prossime ore. Questa è una notizia che potrebbe portare anche a sviluppi sul mercato.

Da Bailly a Diallo

I rossoneri infatti potrebbero essere ora pronti a dare priorità sul mercato al difensore centrale. Senza Kjaer e chissà per quanto tempo pure senza Tomori, i nomi nel mirino del Milan sono quelli di Bailly del Manchester United e di Diallo del PSG.

Il primo profilo è quello potenzialmente più fattibile. Gli inglesi, infatti, hanno aperto al prestito e quindi molto dipende proprio dai rossoneri. Se il Milan dovesse decidere di affondare, il giocatore potrebbe approdare alla corte di Stefano Pioli.

Situazione diversa su Diallo. Il profilo piace, ma c'è un problema: il giocatore è impegnato in Coppa d'Africa e quindi potrebbe tornare in Europa tra molto tempo (problematica identica per Bailly tra l'altro). Di certo un'incognita che i rossoneri valuteranno per bene. D'altronde il Milan potrebbe avere una certa fretta.