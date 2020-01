Dopo l'Aston Villa, continuano i sondaggi per Piatek dall'Inghilterra. Si è infatti fatto avanti anche il Tottenham, a cui inizialmente il Milan ha risposto di no di fronte a una proposta di prestito. Gli Spurs hanno allora cambiato strategia, proponendo un'acquisizione a titolo definitivo proponendo però, come contropartite, anche Foyth (difensore argentino classe '98) e Wanyama (centrocampista kenyota classe '91). In questo momento però non si è trovato un accordo tra le parti.