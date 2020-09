Milan, non solo Tomiyasu e Dalot: c'è anche Nacho per la difesa

Obiettivo difensore. Sfumato Fofana e con Tomiyasu sempre nel mirino, il Milan tiene vive anche le piste che portano all'estero. Fino alle big.

Un'opzione è quella che porta a Nacho Fernandez, classe '90 che non ha mai lasciato il Real Madrid in carriera: incontro con i dirigenti rossoneri già avvenuto, si lavora per un prestito secco. E in caso di fumata bianca, i Blancos potrebbero anche partecipare al pagamento dello stipendio del giocatore.

Offerta già effettuata invece per Diogo Dalot. Il Milan si era ufficialmente fatto avanti lunedì con il Manchester United, proponendo un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Ma i Red Devils considerano solo la cessione a titolo definitivo. Tutto da rifare dunque, ora i rossoneri valutano se rilanciare per il portoghese. Chi sarà il nuovo difensore del Milan?