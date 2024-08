Milan, Leao resta incedibile

Rafael Leao non si vende. La posizione del Milan è chiara e netta: per la dirigenza, il calciatore portoghese è incedibile. Nonostante le voci circolate in Spagna nelle ultime ore su un interessamento del Barcellona, Leao non si muoverà da Milano.

Il Barcellona guarda in Italia: spingono su Chiesa e Leao

Il club blaugrana pesca in Serie A. Se per Federico Chiesa - che non fa più parte del nuovo progetto Juventus di Thiago Motta - ci sono stati i primi contatti con l'agente del calciatore bianconero, Rafael Leao rimarrà sicuramente un punto fermo della formazione rossonera.