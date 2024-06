Milan, per il centrocampo piacciono Fofana e Chukwuemeka

Dopo l'arrivo di Paulo Fonseca, il Milan pensa a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Non solo in attacco, anche a centrocampo diverse idee e nomi su cui poter lavorare. In particolare, al club rossonero piacciono Youssouf Fofana del Monaco - che prenderà la decisione sul suo futuro dopo l'Europeo - e Carney Chukwuemeka del Chelsea, obiettivo anche dello scorso anno.

Milan, i numeri in stagione di Fofana e Chukwuemeka

Il centrocampista francese classe 1999 nel corso dell'ultima stagione ha collezionato 4 gol e altrettanti assist in 35 presenze, tra campionato e coppa: si è trattata della quinta stagione consecutiva con la maglia del Monaco. Ora, Fofana è impegnato a Euro 2024 con la Francia del ct Deschamps (2 presenze per lui).

Non solo Fofana. Il Milan segue anche Carney Chukwuemeka del Chelsea: centrocampista inglese classe 2003, con i Blues ha disputato 12 partite - tra Premier League e coppa - mettendo a segno 2 reti e 1 assist.

Nel corso della sua carriera, il calciatore ha indossato anche la maglia dell'Aston Villa, con la quale ha fatto il suo esordio nel campionato inglese.