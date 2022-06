Il Lecce ha chiuso con la Juventus per il trasferimento di Gianluca Frabotta. Il terzino, l'ultimo anno in prestito al Verona, rimarrà quindi in Serie A e proverà a conquistare la salvezza con il club salentino.

Lecce, fatta per Frabotta dalla Juventus

Frabotta si trasferisce a Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi e di controriscatto in favore dei bianconeri. Il ragazzo andrà quindi a rinforzare i salentini.

Frabotta è reduce da una stagione complessa. A Verona ha giocato appena 2 partite a causa di problemi fisici che l'hanno tenuto a lungo lontano dal campo. Un peccato per un ragazzo che appena la stagione precedente si era affacciato con continuità alla Serie A con la maglia della Juventus.

Adesso potrà tornare a respirare l'aria del campo e giocarsi le sue carte a Lecce, dove potrebbe anche rimanere se dovesse convincere la società, ma ora i discorsi sul diritto di riscatto sono prematuri. Frabotta al Lecce è fatta, questo è l'aspetto più importante in questo momento.

I salentini, intanto, nei discorsi per Frabotta hanno provato a inserire anche Miretti, giovane che si è messo in mostra in prima squadra quest'anno. La Juventus, per ora, ha respinto la richiesta del Lecce.