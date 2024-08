Novità in casa Lazio. Possibilità per Toma Basic da parte dell'Hajduk Spalato. In Croazia, il calciomercato torna mercoledì.

I numeri di Basic in Italia

Con le maglie di Lazio e Salternitana il centrocampista croato ha collezionato 85 presenze, 2 gol e 2 assist.