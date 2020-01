Incontro a Milano per provare a sbloccare l'affare. Il ds del Lipsia Krosche ha infatti parlato a lungo con l'agente di Valentino Lazaro, per provare a sbloccare la trattativa che porterebbe l'esterno difensivo dell'Inter in Germania. Sul giocatore c'è però anche il Newcastle, incontrato qualche giorno fa. Con l'arrivo di Moses (le prime foto), Lazaro aspetta solo di capire quale sarà la sua nuova destinazione per poter avere più spazio.