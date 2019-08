Uno dei sei esuberi citati da Sarri è pronto a fare le valigie. Si tratta di Luca Pellegrini: l’esterno arrivato a giugno a titolo definitivo dalla Roma (scambio con Spinazzola) domani volerà alla volta di Cagliari. Per lui è infatti pronto il ritorno in Sardegna, dopo gli ultimi sei mesi della passata stagione. Ritrova Maran. In rossoblu, Pellegrini si trasferirà in prestito dopo l'accelerata subita dalla trattativa nei giorni scorsi.