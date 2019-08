Cagliari, da Luca Pellegrini a Ounas: il punto

Oggi è stato il giorno delle visite mediche per Nandez ma il mercato non si ferma per il Cagliari. Sul fronte entrate, infatti, è quasi fatta per l'arrivo di Luca Pellegrini in prestito secco, stando a quanto appreso da Manuele Baiocchini di SkySport.

Il club rossoblù conta di chiudere entro Ferragosto per il ritorno del terzino classe '99 che già aveva trascorso lì i primi dei mesi dell'anno, sempre in prestito ma dalla Roma.

Per quanto riguarda l'attacco, salgono le quotazioni di Ounas che arriverebbe in prestito con diritto (il Napoli chiede 5 milioni di prestito ed un riscatto fissato a 30). L'algerino comunque arriverebbe quando il Cagliari saluterà Diego Farias su cui c'è sempre il Lecce.