Juventus, capitolo cessioni: Kean e Matuidi possono partire

Dopo gli acquisti e la presentazione di de Ligt, la Juventus si concentra sulle cessioni. Nella lista dei possibili partenti c’è anche Moise Kean, su cui resta sempre forte l’Everton. C’è stato anche un primo sondaggio dell’Arsenal e del Barcellona (che lo avrebbe poi girato al Siviglia) l’idea della Juve è cedere l’attaccante classe 2000 per 25/30 milioni e mantenere poi un canale preferenziale per il futuro.

Può partire anche Matuidi, su cui c’è il Monaco. Anche in questo caso la valutazione è sui 25/30 milioni. Sempre a centrocampo ci sono richieste da Fenerbahce e Bundesliga per Khedira.

Per quanto riguarda Perin e il Benfica è una trattativa bloccata. Ci sono stati però nuovi incontri tra le parti, per le prossime ore è attesa una decisione definitiva, in un senso o nell’altro. Se fare un nuovo accordo cambiando la formula (prestito con obbligo a condizioni) o se fare saltare tutto. Il giocatore comunque ha assolutamente superato le visite mediche, ma la discordanza tra Juve e Benfica riguarda i tempi di recupero.