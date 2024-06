Juventus, si pensa a Holm: possibile arrivo in collaborazione con il Genoa

Terminato il prestito all'Atalanta, Emil Holm farà ora ritorno allo Spezia. L'esterno svedese non resterà però con il club ligure ed è seguito da diverse squadre. Anche la Juventus si è interessata ad Holm e potrebbe acquistarlo in collaborazione con il Genoa.

La Juve pensa a Holm: potrebbe essere acquistato e poi girato in prestito al Genoa

La Juventus si aggiunge alle squadre interessate a Emil Holm. Il club bianconero potrebbe acquistare il classe 2000 e poi girarlo in prestito al Genoa, pronto ad accogliere lo svedese. Nella giornata di oggi (giovedì 20 giugno) la Juve ha effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. In questo modo la Juve farebbe un investimento importante in chiave futura ma garantirebbe da subito un buon minutaggio al giocatore.

Nella stagione appena conclusa Holm ha giocato 32 partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Con la maglia dell'Atalanta l'esterno svedese è riuscito a segnare una rete e a servire 4 assist.