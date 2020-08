Il Manchester City ci riprova, senza successo, per Leonardo Bonucci. La squadra allenata da Pep Guardiola ha infatti effettuato un sondaggio per il difensore che però non ha dato gli esiti sperati, tanto che la trattativa con la società bianconera non è nemmeno partita.

Lo stesso Bonucci, infatti, pur lusingato del corteggiamento del City, ha deciso di restare alla Juventus anche per dare supporto al nuovo allenatore Andrea Pirlo.